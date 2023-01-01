«Напомнили о кровавой жатве, которая идет в Украине»: В россии арт-объект «Z» облили красной краской

В центре москвы накануне Нового года облили красной краской объект, установленный в честь войны против Украины. Свои действия они снимали на камеру.

Об этом сообщается в Telegram «Русского добровольческого корпуса».

«Как мы уже неоднократно говорили, быть бойцом РДК можно и не находясь в Украине. В минувшие дни наш соратник напомнил о той кровавой жатве, которая идет в Украине. Один из самых известных арт-объектов Москвы, посвященный «СВО» - светящиеся буквы Z V O – был окрашен в правильный цвет», – говорится в сообщении.

В «Русском Добровольческом Корпусе» также призвали россиян устраивать и другие акции неповиновения, направленные против режима президента рф владимира путина.

На видео видно, как активист подходит к объекту и выплескивает на него красную краску, символизирующую кровь.