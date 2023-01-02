Главе центробанка рф объявили подозрение за внедрение «рублевой зоны» в оккупированных районах Украины

СБУ собрала доказательства участия главы центрального банка рф Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Именно Набиуллина организовала введение так называемой «рублевой зоны» во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Для этого дала указание об открытии филиалов подконтрольного кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Кроме того, глава российского центробанка способствовала местным оккупационным администрациям рф в блокировании обращения гривны.

Чтобы реализовать это, враг запретил на захваченных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты.

По данным следствия, полученные таким образом «рублевые» поступления в бюджет рф были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок.

На основании доказательств СБУ председателю центробанка рф сообщено о подозрении по части 3 статьи 110 («Умышленные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий») Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, как в Херсоне задержан экс-рукаоводитель банка рф, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе «рублевую зону».