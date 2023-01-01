Сальдо и его приспешников стремоусова и кобца будут заочно судить за работу в оккупационной администрации Херсонской области

В суд направили обвинительные акты в отношении оккупационного «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области», его «заместителя» и так называемого «председателя Херсонской городской администрации».

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора

Фигурантам инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

Расследованием установлено, что до полномасштабного вторжения россии на территорию Украины депутат Херсонского городского совета перешел на сторону врага. Он добровольно занял псевдодолжность «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области». Участвовал в заседании так называемого «Комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок», созданного для поддержки оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к России.

Другой обвиняемый также добровольно занял псевдодолжность «замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью».

С первых дней оккупации области он способствовал захватчикам в проведении взрывной деятельности против Украины. Участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и принять российское гражданство.

Еще один обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям страны-агрессора. Он занял псевдодолжность «председателя Херсонской городской администрации».

В настоящее время двое обвиняемых находятся в розыске.

В ОГП не называют имена, но по псевдодолжностям понятно, что речь идет о владимире сальдо, кирилле стремоусове, который разбился в ДТП еще до сдачи Херсона, и александре кобце .

Напомним, как ДБР задержал заместителя мэра Херсона, который оказался предателем – он входил в команду коллаборанта сальдо.