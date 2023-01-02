«Мы будем готовиться, отбивать все угрозы»: В ВСУ ожидают, что россия устроит еще один обстрел на Рождество

Российские войска могут прибегнуть к очередному обстрелу Украины перед Рождеством 7 января. При этом украинские военные готовы отбивать все атаки захватчиков.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире «24 канала».

— Мы ожидаем, мы готовимся. Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они (россияне – ред.) себе там спланировали пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому и держать пыль сухой, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы, - сказал он.

Игнат отметил, что россия не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины.

— Вопрос идет об их выживании – не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы, – добавил он.

Напомним, что 31 декабря Россия устроила массированную атаку по Украине. Силы ПВО сбили 12 из более чем 20 запущенных россией ракет. Однако не обошлось без повреждений, погибших и пострадавших. Уже 1 января россия запустила дроны-камикадзе по Киеву. Силы ПВО во время ночной атаки дронов-камикадзе на Киев, по предварительным данным, сбили 32 воздушных целей .