В Польше готовы приютить у себя культурные коллекции из Украины, если придется их вывозить

Власти Польши подготовили специальные склады в помещениях библиотек, архивов и музеев, чтобы при необходимости принять украинские произведения искусства.

Об этом заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин в эфире «Польского радио».

«Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять подвижные коллекции, если украинцы решат их вывезти», - заявил он.

Замминистра напомнил, что в Польшу была вывезена коллекция картин Яцека Мальчевского из львовской коллекции. Все желающие могут увидеть его в Национальном музее в Познани.

Селлин обратил внимание, что, несмотря на боевые действия, украинцы предпочитают распределять работы на собственной территории. Хотя он уверен, что ракетные обстрелы несут угрозу всей территории Украины.

«Мы также с помощью украинцев проводим инвентаризацию всех объектов, уничтоженных россиянами», - подчеркнул чиновник.

Напомним, в результате атак россии в Украине уничтожены или повреждены 353 культурных объекта.