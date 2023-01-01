ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Буданов анонсировал новые удары по российским военным объектам

Уже 314-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 2 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 января.

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00:35 В новом году удары по военным объектам на территории россии продолжатся, также будут их наносить дальше вглубь территории страны.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Подтвердить причастность Украины к атакам на российские авиабазы Буданов отказался, но пообещал, что расскажет об этом по окончании войны. На вопросы об ударах по Крыму он ответил:

– Крым – это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие, – сказал он.

00:27 Артиллеристы из 406-й Николаевской бригады бьют по технике врага.

00:08 российское правительство может объявить вторую волну мобилизации в стране. Однако ее качество будет на порядок ниже, чем в случае первой волны.

Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Таави Лаасик, сообщает РБК-Украина.