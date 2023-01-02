Президент Зеленский предупредил, что россия готовит длительную атаку «шахидами»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россия готовит долгую атаку дронами-"шахидами".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно беспокойными. У нас есть информация, что россия планирует длительную атаку «шахидами». Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные.