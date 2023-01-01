Россия пытается переложить вину за уничтожение оккупантов в Макеевке на чиновников «днр», – ISW

Министерство обороны рф пытается переложить на чиновников «днр» и самих мобилизованных вину за ликвидацию сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
1 января Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.
Министерство обороны рф подтвердило, что ВСУ уничтожили группировки российских военнослужащих в Макеевке, однако заявило, что потери значительно меньше, чем озвученные украинской стороной.
В ISW считают, что российское министерство обороны, вероятно, пытается переложить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц «днр» и мобилизованных россиян.
«Представители правоохранительных органов «днр» сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе. Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые блоггеры ужесточили это заявление, отметив, что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте. А некоторые госслужащие «днр» призвали наказать чиновника, который решил использовать помещение учебного заведения для размещения мобилизованных.
Министерство обороны россии, возможно, намеренно возлагалось на чиновников «днр», которые обвинили мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать «днр» ответственной стороной», – говорится в отчете института.