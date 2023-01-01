Россия пытается переложить вину за уничтожение оккупантов в Макеевке на чиновников «днр», – ISW

Министерство обороны рф пытается переложить на чиновников «днр» и самих мобилизованных вину за ликвидацию сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

1 января Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Министерство обороны рф подтвердило, что ВСУ уничтожили группировки российских военнослужащих в Макеевке, однако заявило, что потери значительно меньше, чем озвученные украинской стороной.

В ISW считают, что российское министерство обороны, вероятно, пытается переложить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц «днр» и мобилизованных россиян.