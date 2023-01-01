Гауляйтер Севастополя вывез имущество и семью за границу – ЦНС

Руководитель оккупационной администрации Севастополя михаил развозжаев вывез семью и имущество за границу.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Так называемый «губернатор» Севастополя михаил развозжаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.

Кроме этого, гауляйтер вывез за границу своих детей. Похоже, что московские приспешники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на свои заявления, которые они делают на камеру. В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что «россия здесь навсегда».

Так, на ВОТ совершается мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупантов вывозят подальше», – говорится в сообщении.