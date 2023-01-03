Оккупанты снизили активность в районе Бахмута, – британская разведка

Оккупанты снизили активность в районе Бахмута, поскольку ВСУ в этом районе получили подкрепление.

Об этом сообщается в строительстве британской разведки.

В середине декабря российские военные и прокси-силы "Вагнера" участвовали в своих пехотных атаках вокруг города Бахмут Донецкой области, но многие из этих операций плохо поддерживались.

По данным британской разведки, за последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.

«Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, производятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели», - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, как начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, но город разрушен.