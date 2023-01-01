Тегеран заявляет, что Иран не является частью войны рф против Украины

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран не является частью войны рф против Украины, добавив, что обвинения в адрес его страны «безосновательны».

Об этом сообщает Xinhua.

"Иран не является частью конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить проблему", - сказал Канаани во время пресс-конференции.

По его словам, иранские и украинские официальные лица обменялись мнениями по поводу обвинений и никто не смог найти соответствующих доказательств.

"Оборонное сотрудничество Ирана (с другими странами) базируется на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", - отметил Канаани, добавив, что оборонное сотрудничество между Ираном и россией осуществлялось до войны.

Канаани также заявил, что украинские власти должны прекратить выдвигать «безосновательные и ложные обвинения» в адрес Ирана, а рассмотреть соответствующие пути выхода из кризиса.

Напомним, как глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что россия выпустила Украиной уже 540 из 1700 иранских дронов-камикадзе Shahed.

Также директор Моссада заявил, что Иран планирует расширить поставки оружия в рф.