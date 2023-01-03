Двум генералам оккупационной армии объявили первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины

СБУ объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил вс рф генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом рф адмирал Игорь Осипов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Обеим представителя высшего командования рф объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

«Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы», – отметили в СБУ.

Так, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства рф по уничтожению украинских городов.

Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами «3М14-Калибр» из российских боевых кораблей.

Досудебное расследование продолжается.

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