Мужчину, который хотел воевать против Украины на стороне «кадыровцев», приговорили к пяти годам тюрьмы

В Черкассах уроженец Северодонецка за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины приговорен к пяти годам лишения свободы (части 1, 3 статьи 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В суде доказано, что мужчина среди своего окружения признавал правомерной агрессию рф в Украине. Он также выразил желание присоединиться к мобильному отряду особого назначения росгвардии в Чеченской Республике.

С момента полномасштабного вторжения рф осужденный проживал в Черкасской области как внутренне перемещенное лицо.

Напомним, как в Николаеве уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и угрожал одной из женщин, снявшей его на видео. Затем его задержала полиция, и он извинился на камеру.