ГУР: россия не планирует завершать войну против Украины и готова потерять еще до 70 тысяч солдат

Россия не планирует завершать войну против Украины и будет пробовать проводить новые наступления на фронте.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

– По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или с востока. Такие действия врага предусматриваются, и наши войска к этому готовы, – отметил представитель ГУР МО Украины.

Андрей Черняк уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.