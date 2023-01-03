Обмен Медведчука на украинских военных был инициативой россии, – Hurriyet

Инициатива обмена Виктора Медведчука на украинских военных исходила от российской стороны.

Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

В опубликованной статье приводятся детали сентябрьского обмена пленными между россией и Украиной, в ходе которого были освобождены защитники «Азовстали» и Виктор Медведчук. По данным газеты, обмен состоялся по инициативе российской стороны, а переговоры проходили в Анкаре, под началом Национальной разведывательной организации Турции.

Сам обмен также частично произошел в Турции. В статье говорится, что в аэропорт Анкары прилетели два самолета — из россии и из Украины. На борту первого были пять командиров «Азова», во втором самолете находился Медведчук. Перед обменом представители украинской стороны зашли в российский самолет, а российской стороны — в украинской.

Как отмечает Hurriyet, по требованию россии, командиры «Азова» остались в Турции. О судьбе Медведчука после обмена в статье не сообщается.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что во время обмена украинских пленных и командиров «Азовстали» на Виктора Медведчука в качестве посредников были задействованы Саудовская Аравия, Турция и Польша.

Как известно, в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 215 защитников «Азовстали», в том числе командиров «Азова», 36-й ОБрМП, патрульной полиции и Нацгвардии.

Среди тех, кого Украина вернула россии, был также кум путина Виктора Медведчука, задержанного за государственную измену.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что владимир путин лично настаивал на выдаче одного из пленных, переданных Украиной.