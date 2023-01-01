Николаевские морпехи показали, как останавливали очередное наступление оккупантов в Донецкой области

Очередное наступление живой силы противника на позиции наших защитников в Донецкой области было наголову разбито артиллерией морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

«Умелые действия аэроразведчиков, эффективная корректировка огня и слаженность расчета боевой машины морпехов-самоходцев заставили оккупантов «принять непростое решение». Как показывает практика, «святой» 120-й лучше выметает нечисть «русского мира» с украинской земли», – прокомментировали отражение атаки морпехи.

Напомним, как николаевские морпехи показали видео, как их реактивная артиллерия «поздравила» оккупантов с Новым годом.

