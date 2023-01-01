Десант США тренируется в Румынии в нескольких километрах от украинской границы

Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США проходят обучение в Румынии, находясь всего в нескольких километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает The NYT.

Во время тренировок с румынскими военными американцы ведут артиллерийские обстрелы, запускают штурмовые вертолеты и копают траншеи аналогичные находящимся на линии фронта на Херсонщине. Это первый раз, когда 101-я дивизия оказалась в Европе со Второй мировой войны. Развертывание войск в Румынии должно стать предупреждением Москве от президента Байдена, обещавшего защищать каждый дюйм территории НАТО.

Общие учения являются способом убедиться, что союзники в юго-восточной Европе способны держать оборону. Летом около 4 тысяч американских военных прибыли на авиабазу недалеко от румынского города Констанца. Командир дивизии генерал-майор Джозеф П. Макги заявляет, что обучение с восточно-пропейскими коллегами имеет свою ценность.

«Вы получаете возможность тренироваться и действовать на той же территории, которую вам, возможно, придется защищать», — говорит генерал. Солдаты дивизии также тренируются в Болгарии, Германии, Венгрии и Словакии.

В рамках военных учений румынские войска с американскими и британскими союзниками тестируют системы HIMARS против смоделированных целей в Черном море. Генерал-лейтенант Юлиан Бердила, командующий сухопутными силами Румынии, заявил, что союзники рассмотрели различные сценарии развития событий в регионе, готовые к совместному сдерживанию и обороне.