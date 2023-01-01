В Харькове бывшему артдиректору телеканала, изготовлявшему открытки для поднятия «боевого духа» оккупантов, присудили 10 лет тюрьмы

В Харькове суд признал 61-летнего мужчину виновным по факту осуществления по предварительному сговору группой лиц информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на его поддержку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В суде доказано, что бывший художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины производил дома открытки с изображением символики латинской буквы «Z» и триколора российского флага. Изготовленные макеты открыток он присылал своей дочери, проживающей в россии. Она, в свою очередь, обращалась в российские министерства и предлагала «творение» своего отца для распространения среди личного состава вс рф и незаконных вооруженных формирований «лнр» и «днр».

Установлено, что чиновники Кремля были благодарны харьковчанину за поднятие «боевого духа» российских военнослужащих.

Обвиняемый в суде сообщил, что, по словам дочери, в середине апреля 2022 года за один день для армии рф напечатали 1000 экземпляров листовок по его макетам.

Кроме того, мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу, а также книгу бывшего беглого президента.

В суде бывший артдиректор полностью признал свою вину.

28 декабря 2022 года Дзержинский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на 10 лет.