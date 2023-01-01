На Житомирской таможне арестовали российские автозапчасти на ₴1,5 миллиона, которые пытались ввезти в Украину под видом китайских

На Житомирской таможне обнаружили товары из россии стоимостью 1,5 миллиона гривен, на имущество наложен арест.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В ходе масштабных профилактических мероприятий работники ГБР провели обыски на Житомирской таможне, по результатам которых были обнаружены товары из российской федерации, завезенные в Украину вопреки действующему законодательству. Общая стоимость имущества из россии составила более 1,5 миллиона гривен.

Установлено, что одна из столичных компаний в сентябре 2022 года пыталась завезти в Украину из Польши автомобильные запчасти, которые по документам принадлежали китайской фирме. На практике продукт был произведен и импортировался из российской федерации.

Маркировка свыше 2 тысяч коробок с разными автомобильными деталями АО «Балаковорезинатехника», в частности, для автомобилей марки «ВАЗ», не оставляют сомнения – у товара есть российское происхождение.

На найденные российские запчасти наложен арест, они изъяты в рамках расследования уголовного производства. Решается вопрос передачи имущества в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сотрудники ГБР продолжают изучать обстоятельства ввоза российского товара на территорию Украины, продолжается проверка правомерности действий работников таможни.

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.