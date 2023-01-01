Россия продолжает затягивать инспекцию судов по «зерновому» соглашению

Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций судов, выходящих из украинских портов в рамках «зернового» соглашения.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

По состоянию на 3 января в Босфоре 94 судна из-за задержек, связанных с действиями рф, ожидают инспекцию (69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией).

«Судная ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года», – рассказали в АМПУ.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

За праздничные выходные девять судов экспортировали 432 тысяч тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы. В частности, на пути в Тунис балкер Honorine с 27,5 тысяч тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер Velvet с 57 тысяч тонн пшеницы.

3 января в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" на 19 судов грузят 630 тысяч тонн агропродукции. Новых судов на заход под загрузку не ожидается.