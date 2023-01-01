Оккупанты свозят свой персонал на ЗАЭС

Россияне свозят свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию вместо отказывающихся работать на оккупантов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Да, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Меняева – заместителя директора департамента специальной безопасности АО «Концерн «Росэнергоатом» (дочерняя структура «Росатом»)», – сообщили в ЦНС.

В ЦНС напомнили, что ранее «Росатом» начал внедрение собственной мониторинговой системы на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. Работы выполняют российские специалисты по «Консист-ОС», входящему в структуру оккупационного энергетического оператора.

Также оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции заключить договор с российским «Росатомом», но безрезультатно

Напомним, как глава МАГАТЭ после визита в рф заявил, что переговоры по ЗАЭС продвигаются.