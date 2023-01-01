В Херсоне показали еще одну пыточную, которую оккупанты обустроили в главке полиции

В Херсоне обнаружили застенку, которую оккупанты устроили в подвале здания областного главка полиции.

Об этом сообщили в областной полиции и в прокуратуре .

В Херсоне продолжают работать межведомственные специализированные следственно-оперативные группы по расследованию преступлений, совершенных военными рф во время оккупации города. Одна из СОГ работала в административном здании Главного управления Нацполиции в Херсонской области, где в подвальном помещении оккупанты устроили пыточную.

«В бесчеловечных условиях агрессоры содержали там пенсионеров правоохранительных органов, патриотов и простых херсонцев, отказывавшихся сотрудничать с врагом. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили и изъяли предметы и другие доказательства, указывающие, что к херсонцам оккупанты применяли пытки», – рассказали в полиции.

Изъяты «орудия» пыток – деревянные бить, шланги, стяжки и прочее.

В настоящее время при процессуальном руководстве областной прокуратуры полиция проводит необходимые следственные действия по надлежащему документированию преступлений военнослужащих рф. Устанавливаются свидетели и количество потерпевших, личности палачей.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на Николаевщине обнаружили еще одну застенку кафиров