Юлия «Тайра» Паевская пишет книгу о войне и плену

Украинская парамедикиня, волонтер, госпожа командир подразделения «Ангелы Тайры» Юлия Паевская планирует выпустить книгу с собственными свидетельствами о большой войне и о своем пребывании в плену.

Об этом она рассказала в интервью информагентству "Укринформ".

Это биографическая книга с художественными экскурсами. В основном воспоминания о войне, немного будет о пленении — то, что можно сейчас озвучить, немного моих размышлений о происходящем... Но совсем немного, потому что не хочу никого грузить своими мыслями», — сказала Юлия Паевская.

В книгу войдут ее сообщения из фейсбука, а также дополнительные тексты, над которыми работает очевидца военных действий россиян.

«Работа интересная, но мне немного тяжело из-за того, что у меня нет опыта», — добавила автор.

Напомним, в российский плен Тайра попала в середине марта во время гуманитарной поездки в Мариуполь. Российские пропагандисты связывали ее с батальоном "Азов", хотя это не соответствует действительности. Волонтеры по сфабрикованной статье россиян «присудили» смертную казнь.

Уволили Тайру по обмену после трех месяцев неволи. Это произошло 17 июня. При этом российские и сепаратистские каналы продвигали мнение, что медикиню обменяли на влиятельного родственника Рамзана Кадырова, который вообще не участвовал в боевых действиях.