В ВСУ объяснили, почему оккупанты стали запускать дроны-камикадзе ночью вдоль Днепра

Противник чаще всего запускает иранские дроны-камикадзе в темное время суток вдоль русла Днепра, потому что там их труднее обнаружить радиолокационно.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире «Украинского радио».

На вопрос, почему Противовоздушная оборона не сбивает БПЛА во время движения вдоль Днепра, спикер Воздушных сил отметил:

- Потому что радиолокационно они становятся менее видимыми - чем ближе прижимаются к земле. Хочешь жить - прижимаешься ниже. Радиолокационные средства, обнаруживающие цель, не будут ее видеть, если цель летит ниже их уровня.

На вопрос, могут ли граждане помочь военным, Игнат объяснил, что приложение єППО вряд ли добавит какую-то информацию в момент атаки.

Чаще всего дроны летят ночью, украинцы могут их обнаружить разве что по звуку. Но не все так просто. Пока будет система оповещения или звонки на 102, пройдет время и дрон уже будет в другом месте (его скорость 150 км/ч). Для граждан самое важное - беречь себя и находиться в укрытиях, объясняет полковник.

- Потому что даже при 100-процентной работе ПВО, к сожалению, обломки падают и могут разрушать автомобили, здания и жизни людей. Когда ракета попадает в цель, она разрывается не сразу лоб-в-лоб с «Шахедом», а рядом. Так работает зенитное оружие. Его поражающие элементы прошивают фюзеляж ракеты или дрона, ракета теряет свои аэродинамические данные и падает вниз. Ее боевая часть не обязательно разрывается при столкновении с зенитной ракетой. То есть эта боевая часть и обломки зенитной ракеты падают на землю, - добавил Игнат.

Как известно, за двое суток нового года ночью украинская ПВО невероятными усилиями сбила 84 вражеских дрона, продемонстрировав 100% результат.

В то же время Воздушные силы отмечают, что при такой интенсивности врага, Украине нужно будет больше средств ПВО для эффективного противодействия этому оружию.