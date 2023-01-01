Власти Николаева рассматривают идею восстановления разрушенных россией университетов на определенной территории

Среди вариантов восстановления николаевских университетов, разрушенных российскими ракетами, рассматривают концепцию их восстановления путем поиска определенной территории, на которой они будут размещены.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель главного архитектора Николаева Евгений Поляков.

Так вот, когда мы рассматривали локации инновационных районов, то там была идея восстановления учебных заведений, а именно наших университетов на определенной территории. Было предложение рассмотреть промышленные территории города, которые сейчас не используются и фактически могут быть той зоной, где можно развивать образовательный кластер. Сейчас это только идея, поэтому я дальше не буду рассказывать детали, потому что они (итальянская дизайнерская компания OneWorks, занимающаяся разработкой Генплана, - ПН ) еще не выбрали узкий круг этих объектов. Они только у нас спрашивали о тех или иных локациях, чтобы мы о них рассказали более подробно. Когда эти объекты выберут, будем проводить дискуссии в формате привлечения жителей Николаева, будем проводить обсуждения. Затем выберем те пилотные проекты, которые будем возобновлять, или создавать новые », – рассказал Поляков.

Он добавил, что для того чтобы утвердить решение по восстановлению университетов и других объектов, местные власти и дизайнеры планируют привлекать профильные министерства.