В Балаклее восстановили разрушенную оккупантами многопрофильную больницу

В Балаклее возобновила работу разрушенная оккупантами многопрофильная больница. В среду, 4 января, это медучреждение примет первых пациентов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, до российского вторжения Балаклейская больница насчитывала 614 сотрудников и круглосуточно оказывала помощь людям. Но во время оккупации медучреждение получило значительные повреждения – были разрушены стены и кровля, выбиты двери и окна.