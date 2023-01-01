В Балаклее восстановили разрушенную оккупантами многопрофильную больницу

В Балаклее возобновила работу разрушенная оккупантами многопрофильная больница. В среду, 4 января, это медучреждение примет первых пациентов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, до российского вторжения Балаклейская больница насчитывала 614 сотрудников и круглосуточно оказывала помощь людям. Но во время оккупации медучреждение получило значительные повреждения – были разрушены стены и кровля, выбиты двери и окна.
«После освобождения Балаклеи мы начали восстановительные работы, привлекая средства областного бюджета и резервного фонда госбюджета. Спасибо всем, кто работал над этим. Отдельная благодарность Министерству здравоохранения за предоставленное медицинское оборудование. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить медицинские услуги населению других деоккупированных районов Харьковщины. Сейчас совместно с Офисом первой леди и международными партнерами разрабатываем проект восстановления Центральной городской больницы в Изюме», – сообщил Синегубов.