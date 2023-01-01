ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ за сутки ликвидировали 720 оккупантов

Уже 315-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

НН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 января.

Информация постоянно обновляется:

09:01 За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ.

Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 2 русской федерации.

08:43 Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.23 ориентировочно составили:

- личного состава – около 108910 (+720) человек ликвидировано, - танков ‒ 3038 (+2) ед, - боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6) ед, - артиллерийских систем – 2039 (+6) ед, - РСЗО – 424 (+0) ед, - средства ПВО ‒ 215 (+1) ед, - самолетов – 283 (+0) ед, - вертолетов - 270 (+0) ед, - БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3), - крылатые ракеты ‒ 723 (+0), - корабли /катера ‒ 16 (+0) ед, - автомобильной техники и автоцистерн - 4745 (+10) ед, - специальная техника – 181 (+0).

Данные уточняются.

08:30 В районе Бельбека сбили два беспилотника, сообщают так называемые «власти Севастополя».

08:10 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 4 января

В среду, 3 января, ориентировочно в 15.00 враг обстрелял один из населенных пунктов Куцурубской общины. В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07:40 Россияне ночью ударили из тяжелой артиллерии по жилым кварталам Никополя. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

07:21 В результате ночного прилета на объекте инфраструктуры Запорожья разрушены производственные здания и возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные, сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух.

Пострадали также рядом расположенные жилые дома. На месте работают спасательные и коммунальные службы.

07:01 Минобороны рф заявило, что число погибших в Макеевке российских военных возросло до 89. Среди них также заместитель командира полка подполковник Бачурин. Следует отметить, что по неофициальным данным, речь идет о сотнях погибших.