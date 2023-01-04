Пригожин пытается переложить ответственность за провалы в бояъх за Бахмут на минобороны рф, – ISW

Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин пытается переложить на министерство обороны рф ответственность за провалы в Бахмуте, считают аналитики Института изучения войны.

Об этом идет речь в отчете ISW.

Аналитики института пишут, что Евгений Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, чем подтвердил предыдущие оценки ISW о том, что российские силы в Бахмуте достигли кульминации.

Так, аналитики отмечают, что в интервью одному из российских пропагандистских медиа 31 декабря Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте. Он рассказал, что наступательные операции являются очень изнурительными, поскольку каждый дом в городе является «крепостью». Пригожин рассказал, что украинцы имеют в Бахмуте оборонительные линии через каждые 10 метров, а потому российские войска должны зачищать здание за зданием.

«Это значительный поворот для Пригожина и первый раз, когда он представил ЧВК «Вагнер» в Бахмуте как фактически не преуспевшую. В октябре Пригожин заявлял, что «вагнеровцы», которые действуют в районе Бахмута, продвигаются за день на 100-200 метров. ЧВК «Вагнер» проводила информационные операции, утверждая, что она достигла успехов в Бахмуте без помощи других российских сил», – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что Пригожин, вероятно, создает информационные условия для того, чтобы переложить ответственность за неудачи «вагнеровцев» в Бахмуте на министерство обороны россии или российскую оборонную промышленность.