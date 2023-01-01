«Город превращают в декорации к Апокалипсису»: Андрющенко показал, как оккупанты сносят дома в Мариуполе

Оккупанты в Мариуполе продолжают сносить дома, которые были разрушены из-за их обстрелов. Опубликованы новые кадры из Левобережья города.
Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко в Telegram.
«Левобережья Мариуполя больше нет. Физически. От бульвара Меотиды до проспекта Победы оккупанты превращают город в декорации к Апокалипсису. Не останавливаясь. Смотря на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, но иногда район города. Таким темпом уже на первое марта от обычного всем Мариуполя останется пустыня исторического и административных центров по всем районам города», - написал он под видео.
Напомним, «Яндекс» удаляет со своих карт дома в Мариуполе, которые сносят оккупанты.