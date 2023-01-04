Рогозин отправил Макрону осколок, которым был ранен в Донецке

Скандальный экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправил письмо с осколком, которым был ранен в Дронецке, французскому послу. Он попросил передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщают россми.

В письме Рогозин упомянул, как проводил время с дипломатом, обсуждая сотрудничество между странами. Впрочем, в день рождения ему в позвоночник и ягодицы прилетели осколки от снаряда, выпущенного французской гаубицей Caesar, которую получила на вооружение Украина.

Рогозин заявил, что осколок в позвоночнике его чуть не убил, но российские врачи якобы совершили «чудо».

«Я снова жив и почти здоров», – написал Рогозин в письме.

Затем он попросил посла передать содержимое конверта Макрону, заявив, что Францию теперь контролирует «диктат Вашингтона».

«Осколок, вырезанный хирургами из моего хребта, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не уйдет от ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе», - написал раненый Рогозин.

Напомним, 21 декабря во время удара по гостинице в Донецке Рогозин получил осколочное ранение. Вскоре его состояние ухудшилось, а врачи заявили, что осколок «невозможно изъять».