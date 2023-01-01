В британской разведке заявили, что уничтожение оккупантов в Макеевке говорит о непрофессионализме армии рф

Уничтожение большого количества российских солдат, находившихся в здании ПТУ в Макеевке Донецкой области, свидетельствует, что непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.
Об этом сообщает в Тwitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки,.
Отмечается, что 31 декабря по зданию ПТУ в Макеевке, которое россия почти наверняка захватила для использования в военных целях, нанесен удар. Здание полностью разрушено и, как заявили в минобороны россии, там погибли 89 российских военнослужащих.
«Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что наряду с расположением войск хранились сдетонировавшие при ударе боеприпасы, повлекшие вторичные взрывы», - считает британская разведка.
Здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, одного из самых ожесточенных районов конфликта.
«Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент свидетельствует о том, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в россии», - говорится в сводке.
Ранее сообщалось, что россия пытается переложить вину за уничтожение оккупантов в Макеевке на чиновников «днр», – ISW.