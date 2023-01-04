Россияне вводят «комендантские дни» в Токмаке и ближайших селах

Оккупанты вводят «комендантские дни» во временно оккупированном Токмаке и ближайших селах Запорожской области – выходить на улицу в эти дни категорически запрещено. Кроме того, теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в так называемой комендатуре.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют «комендантские дни» – жители не могут выйти на улицу до 8 января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января», - рассказал он.

По его словам, оккупанты превращают временно занятые территории в резервации.

Да, теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в фейковой комендатуре.

«При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто», - добавил Федоров.

Напомним, рабисты 10 дней не выпускают никого в направлении Запорожья.