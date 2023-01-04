Рф уже использовала 660 дронов-камикадзе и сейчас ожидает поставку новой партии, – ГУР

Российская федерация использовала около 660 иранских «шахедов» из предусмотренных контрактом с Ираном 1750 единиц. Теперь рф ожидает новую партию дронов 250-300 штук.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

- У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов «шахедов». По контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз, – отметил Скибицкий.

Комментируя вопрос о запуске дронов роями, он подчеркнул, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта.

Он добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.

- Сейчас они запускают дроны с российского побережья Азовского моря, а до этого они запускали из Крыма. Могут выбрать другое направление, на пути которого у нас меньше систем ПВО. Они будут пытаться прорваться к объектам, – сообщил представитель разведки.

Как известно, противник чаще всего запускает иранские дроны-камикадзе в темное время суток вдоль русла Днепра, потому что там их труднее обнаружить радиолокационно.