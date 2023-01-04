Оккупанты на 95% разрушили село Мирное на границе Николаевской и Херсонской областей

В селе Мирное Николаевской области в результате российских обстрелов разрушены 95% инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает “Південь Інформ”.

Маленькая деревня располагается вдоль границы Николаевской и Херсонской областей.

“До полномасштабного вторжения России оно было как все небольшие деревни – уютным, аккуратным, с населением около 500 человек. Сейчас село фактически заброшено, разрушено. оккупанты уничтожили все. Но мы восстановим и отстроим каждое село, каждый город, изуродованный агрессорами, и будем жить в процветающей и счастливой Украине”, - говорится в сообщении.