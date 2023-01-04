Оккупанты пока не готовы к наступлению с территории беларуси, - глава Госпогранслужбы

Пока не фиксируется создание наступательных группировок на территории беларуси, и в январе вряд ли оккупанты будут способны осуществить повторное наступление на территорию Украины.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает Укринформ.

– У нас в государстве есть достаточное количество разведывательных органов, и мы ежедневно мониторим всю обстановку, складывающуюся на территории республики Беларусь. Мы понимаем, что так называемое союзное государство, предоставляющее с первого дня войны всю помощь государству-агрессору – инфраструктуру, воздушное пространство, свои базы для подготовки, – оно в любой момент может оказать помощь и в виде содействия повторному нападению на территорию нашего государства.

– Однако в настоящее время мы не фиксируем создание наступательных группировок на территории рб. Общая численность российских оккупационных войск, которые сейчас находятся на территории беларуси, преимущественно на полигонах в Витебской области, на достаточном удалении от государственной границы с Украиной, составляет от 10,2 до 10,5 тысяч военнослужащих, - отметил Дейнеко.

Он также сообщил, что в течение ближайших двух недель часть этих военнослужащих будут перемещены на территорию россии с последующей переброской в зону боевых действий на Донбассе. На замену им поступит часть военнослужащих из 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии из рф.

- Мы видим, что территория беларуси сейчас используется для боевого слаживания подразделений российских оккупационных войск. Конечно, врага нельзя недооценивать. Конечно, угроза есть, однако сказать, что она сейчас реальна и критическая, я не могу, – подчеркнул глава ГПСУ.

Отвечая на вопрос о повторном наступлении на Украину с территории рб, Дейнеко отметил, что в январе такое наступление вряд ли произойдет.