В Харькове суд назначил залог корректировщице российских обстрелов, у которой ранее изъяли ₴14 миллионов

В Харькове Дзержинский райсуд изменил меру пресечения Дарье Кригиной на содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 496,2 тысячи гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Напомним, в апреле прошлого года СБУ задержала 29-летнюю Дарью Кригину, подозреваемую в сотрудничестве со спецслужбами России. Она прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации ВСУ и Нацгвардии Украины.

По данным СБУ, женщина передала координаты и помогла армии россии скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов погибли и ранены. Во время обыска в Кригиной нашли 134,05 тысяч евро, 216,85 тысяч долларов и 730,65 тысяч рублей (то есть примерно 14 миллионов гривен).

Суд, принимая решение о мере пресечения, учитывал, что Кригина имеет родственников на временно оккупированной территории Украины, к которым может выехать во избежание ответственности. В то же время суд принял во внимание, что обвиняемая находится под стражей длительный промежуток времени. Поэтому суд оставил Кригину под стражей до 19 февраля 2023, но с возможностью внести залог в размере 496,2 тысячи гривен. Дело Кригиной передали в суд и оно получило статус обвиняемой.

Кригина родом из Луганской области. В 2015 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Стоит отметить, что однокурсником Кригиной является заместитель председателя облсовета Богдан Малеваный, у которого был найден российский паспорт незадолго до начала полномасштабной войны. Кригина раньше была преподавательницей Харьковского национального университета внутренних дел. Кригина активно каталась на оккупированную территорию, была в Ялте. В 2021 году она ездила в Москву.