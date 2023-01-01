Острова возле Херсона находятся в «серой зоне», - ВСУ

Сейчас все острова в Херсонской области находятся в серой зоне, которую не контролируют ни наши войска, ни оккупанты.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин, комментируя информацию об освобождении острова Большой Потёмкинский в Херсонской области, пишет "Цензор.НЕТ".

– Сейчас все острова расположены в так называемой серой зоне, которую не контролируют четко ни наши войска, ни оккупанты. Соответственно, наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова, осуществлять определенные мероприятия в рамках ведения операции. В то же время, говорить о контроле над островами невозможно, - сказал он.

Он добавил, что острова не являются плацдармом, "который нужно удерживать на долгосрочную перспективу". Как подчеркнул Ерин, контроль над островами возможен уже после получения полноценного контроля над противоположным берегом.