Журналисты установили имена четырех оккупантов, бомбящих Украину «шахидами»

Украинские журналисты установили четырех российских военных, которых летом в Иране обучали управлять дронами-камикадзе Shahed.

Об этом сообщают “Слідство.Інфо” и "Наші гроші.Львів".

Дроны Shahed запускают по Украине военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации минобороны россии из Коломны:

Сергей Созинов; Андрей Степовой (капитан ввс рф); Глеб Пивкин; Евгений Глухов (лейтенант ввс рф).

В Коломне россияне обучают операторов дронов и тестируют новые образцы перед отправкой в войска. В августе 2022 года российские военные из этого центра прошли обучение в Иране. Кроме того, время "учений" совпало с датой поставки россии первой партии иранских дронов. Кроме россии и Ирана, участие в "учениях" приняли команды из Беларуси и Армении. Учения проводились под предлогом армейских игр, которые устраивает россия, а одной из дисциплин является соревнование операторов дронов – "Соколиная охота".

В 2022 году "игры" проходили в иранском городе Кашан, недалеко от которого находится секретная авиабаза, где иранцы учат покупателей работать со своими дронами. Отмечается, что летом 2022 года за месяц до "Соколиной охоты" российская делегация дважды посещала авиабазу. В "Соколиной охоте" приняла участие российская команда в составе 13 военных. Соревнования в Иране завершились 27 августа, а через две недели россия впервые атаковала Украину "шахедами".