ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ сбили российские штурмовик и вертолет

Уже 316-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 4 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 января.

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1:23 Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, с 11:00 по 16:00 4 января на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

1:07 Ежемесячно россия может производить около 50 высокоточных ракет: 20 из них типа "Калибр" и 30 Х-101.

Об этом во время интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

- По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц, - сказал Скибицкий.

00:48 На Херсонском направлении ранее был уничтожен российский экспортный танк Т90-С.

00:38 Граждане в оккупированных областях Украины, мобилизованные российскими захватчиками, намерены сдаваться в плен после прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей рф в Луганской области.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.