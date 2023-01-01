Президент Зеленский рассказал об успешных действиях спецназа ГУР и пограничников возле Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский отметил заслуги воинов на Бахмутском направлении, в частности, спецподразделение ГУР «Шаман», а также пограничников Луганского отряда.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Указанные воины вместе с бойцами Интернационального легиона наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.

- Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас.