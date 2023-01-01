Президент Зеленский рассказал об успешных действиях спецназа ГУР и пограничников возле Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский отметил заслуги воинов на Бахмутском направлении, в частности, спецподразделение ГУР «Шаман», а также пограничников Луганского отряда.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Указанные воины вместе с бойцами Интернационального легиона наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.
- Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи. оккупанты постоянно увеличивают свои силы на Донетчине – они делают это и сейчас.
- И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в россии, придется это обеспечить максимально. Я благодарю наших защитников Бахмутской крепости! Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление на Соледарском направлении и защищают позиции! Я благодарю, конечно, всех тех наших бойцов, которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганщины и некоторых южных районов нашего государства! – сказал Зеленский.