Оккупанты разрушили Бахмут более чем на 60%

В результате военных действий город Бахмут разрушен более чем на 60 процентов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

– Враг отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города… Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы, – сказал Кириленко.

Также 4 января в результате артиллерийских обстрелов в городе Бахмуте погибли два гражданских лица - две женщины.

Напомним, как Зеленский рассказал об успешных действиях спецназа ГУР и пограничников у Бахмута.