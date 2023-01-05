С начала войны Украину покинуло 17 миллионов граждан, сейчас в Европе остаются почти 8 миллионов беженцев, – ООН

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05.01.2023 08:52

Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигает 7 915 287 человек.

Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, что только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 миллионов человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 миллиона переселенцев.

В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 миллиона беженцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли следующие страны:

– Польша (1 553 707 человек),

– Германия (1021667 человек),

– Чехия (476 025 человек),

– Италия (173231 человек),

– Испания (164 705 человек),

– Великобритания (152 200 человек),

– Болгария (148 451 человек),

– Франция (118994 человек),

– Румыния (106 786 человек),

– Словакия (105 205 человек).

Фотофакт