С начала войны Украину покинуло 17 миллионов граждан, сейчас в Европе остаются почти 8 миллионов беженцев, – ООН

Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигает 7 915 287 человек.

Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, что только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 миллионов человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 миллиона переселенцев.

В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 миллиона беженцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли следующие страны: