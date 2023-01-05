Минобороны рф снова изменило формат сводок, чтобы скрыть свои провалы, – ISW

Минобороны рф снова изменило риторику и формат своих ежедневных сведений о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.

Об этом сообщается в отчете ISW.

С 3 января в сводках оккупантов особое внимание отмечается ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время гораздо меньше речь идет о безуспешных наземных атаках.

Также обновленные сводки сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах по типу цели, а не по местоположению, что усложняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.

Минобороны рф ранее форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу в ответ на широко распространенную критику блогеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач осенью 2022 года.