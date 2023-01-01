ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в чеченских тюрьмах

ЧВК «Вагнер» начала рекрутировать заключенных из исправительных учреждений чеченской республики рф, большинство из которых были осуждены за политическую деятельность.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«Вербовка заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» происходит в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово.
Из обеих колоний уже «мобилизовано» более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам.
Сотрудникам колоний уже угрожают наказанием за разглашение этой информации», – рассказали в военной разведке Украины.