На Львовщине задержали инженера оборонного предприятия, который приводил ракетные удары по критической инфраструктуре и сливал данные об украинской РЛС

Во Львовской области СБУ задержала российского агента, который приводил вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. Приспешником врага оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства.

Сначала по заданию врага предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины.

Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.

Также, прикрываясь «командировкой», агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары.

На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ.

Следующая его «поездка» была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры.

Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.

Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по: ч. 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, как СБУ поймала бывшего работника «Николаевского бронетанкового завода», приводившего ракетный удар кафиров на это предприятие.