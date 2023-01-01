На деоккупированной Снегиревщине из приусадебного участка селянина изъяли российскую фугасную авиационную бомбу из 250 кг тротила

На Снегиревщине в селе Красная Долина из частного участка местного жителя изъяли фугасную авиационную бомбу.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

«А еще говорят, что российские войска не воюют против украинцев. Фугасная авиационная бомба с 250 кг тротила лежала прямо на приусадебном участке местного жителя в селе Красная Долина на Снегиревщине. Специалисты изъяли и обезвредили авиабомбу. Страшно даже представить, сколько бед могла она натворить...», - написал он.