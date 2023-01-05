Жителя Южноукраинска будут судить за публичную поддержку оккупантов

В суд направили обвинительный акт в отношении 50-летнего мужчины по факту распространения материалов по глотификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдывание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенного 2 части 3 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчина с марта по сентябрь 2022 года, через социальную сеть «Одноклассники», неоднократно распространял материалы, прославляющие действия оккупантов на территории Украины, и материалы, в которых содержалось оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Также по ходатайству прокурора судом наложен арест на имущество подозреваемого – легковой автомобиль стоимостью более 200 тысяч гривен.

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