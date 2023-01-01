Оккупанта, который ограбил двух человек во время оккупации Черниговщины, будут судить

Прокуратурой Черниговщины направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего страны-агрессора по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Расследованием установлено, что во время оккупации села Ягодного Черниговского района Черниговской области военный, проходивший службу в воинской части 55115 с дислокацией в городе Кызыл Республики Тива рф, ограбил девушку и парня.

Угрожая убийством потерпевшим, он открыто похитил их имущество – мобильный телефон, ноутбук и 11 тысяч долларов США.

Напомним, как на Львовщине задержали инженера оборонного предприятия, который приводил ракетные удары по критической инфраструктуре и сливал данные об украинской РЛС.