В беларуси силовики задержали священника за молитву за украинских военных

В беларуси задержан священник одного из храмов Минска. Силовики объяснили это тем, что он якобы молился за украинских военных.

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации « Вясна».

«Белорусское ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержало священника Дионисия Коросталева за молитву за защитников Украины», - говорится в сообщении.

Тем временем провластные белорусские Telegram-каналы сообщают о задержании священника, который «молился за воинов и защитников Украины» в минском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Как пишут пропагандистские СМИ, прославляющие режим лукашенко, священник якобы «имеет националистические татуировки», «распространяет символику БЧБ и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником («PICAPS MachoBY»).