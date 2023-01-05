В Николаевской области взрывотехники полиции обследовали уже 85 гектаров деоккупированных территорий

Николаевские взрывотехники с начала деоккупации области провели разминирование почти 85 гектаров освобожденных территорий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ежедневно специалисты взрывотехнической службы полиции продолжают разминировать от враждебных опасных предметов освобожденные населенные пункты, в которых длительно дислоцировался враг.

При отработке территорий правоохранители обнаружили, изъяли и уничтожили более 520 взрывоопасных предметов разного типа.

Вражеские войска хранили их на территориях частных предприятий, сельскохозяйственных боксов, квартирах местных жителей, в частных домах, на огородах и приусадебных участках и даже в погребах и хозяйственных помещениях.

«Шаг за шагом взрывотехники вместе с пиротехниками ГСЧС расчищают освободившуюся территорию Снигиревщины и поселков других общин обезвреживают опасное вражеское оружие. Стабилизационные мероприятия продолжаются», – отметил руководитель областного главка полиции Сергей Шайхет.

Напомним, как на деоккупированной Снигиревщине с приусадебного участка крестьянина изъяли российскую фугасную авиационную бомбу с 250 кг тротила .